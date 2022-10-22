Зрадив Україну: "кармілєц Росії" Тимощук може потрапити під санкції в інших країнах світу

Колишній рекордсмен та лідер збірної України Анатолій Тимощук більше не є кумиром юних українських футболістів та уболівальників. Після 24 лютого Тимощук не лише не покинув Росію, а й не промовив про війну жодного слова.

Анатолій Тимощук після закінчення футбольної кар'єри повернувся у Росію, але вже у ролі асистента головного тренера Зеніта. Українець, якщо його ще так можна назвати, продовжує працювати у країні-агресора, попри війну у його рідній країні.

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Тимощуку "по барабану на все"

Ексфутболіст не зробив жодної заяви від 24 лютого. За що поплатився. Українська асоціація футболу (УАФ) вже позбавила зрадника країни усіх титулів та на все життя заборонила займатися футбольною діяльністю на території України.

Багато нинішніх та колишніх футболістів збірної України розкритикували Тимощука та навіть попросили забрати в Анатолія український паспорт, який він не заслуговує носити.

Але, схоже, що Анатолія це аж ніяк не хвилює. Він продовжує радіти перемогам разом із командою з Санкт-Петербурга.

Тепер проти Тимощука можуть ввести не лише футбольні обмеження. Анатолій потрапив у Дорожню карту індивідуальних санкцій – рекомендації щодо санкцій проти Росії.

У цьому списку є багато російських пропагандистів, путіністів та інших, які продовжують підтримувати політику терориста Путіна.

Увесь список осіб, які можуть потрапити під санкції – за посиланням. Тимощук у ньому під 143 номером.

Нагадаємо, що раніше під санкції України вже потрапили декілька російських спортсменів.