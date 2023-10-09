"Кожен знає когось, хто втратив друга": гравець Шахтаря подякував українцям за підтримку Ізраїлю

Став Лемкін був шокований звірствами, які палестинці творили на його Батьківщині. Він розповів про ситуацію у країні та підтримку з боку України.

Головною новиною останніх днів у світі є напад терористів ХАМАС на Ізраїль. В суботу, 7 жовтня, палестинці випустили тисячі ракет по ізраїльтянам та захопили кілька міст.

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При цьому бойовики брали в полон не тільки військових, а і цивільних. Повідомляється, що від атак постраждали більше 2 тисяч людей, загинуло понад 700.

Важко цю ситуацію пережив захисник Шахтаря Став Лемкін, який опублікував до цього емоційний пост про війну. 20-річний ізраїльський захисник розповів про ситуацію на Батьківщині та подякував українцям за підтримку.

Ситуація в Ізраїлі дуже погана. Терористи атакували невинних цивільних, убили дітей, літніх людей і жінок, а також силоміць вивезли маленьких дітей та цивільних до Гази. Ми в стані війни з жахливою терористичною організацією, але знаємо, як битися, і робитимемо це, як робили завжди. З моєю сім’єю все гаразд, однак наразі понад 700 осіб загинули. Ми – невелика країна, кожен знає когось, хто втратив друга. Ми чули теплі слова Президента України, ми відчуваємо солідарність. Було приємно йти вчора вулицями Києва і скрізь бачити прапор Ізраїлю: на рекламних щитах, висотних будівлях і торговельних центрах. Дякую всім за підтримку,

– заявив Лемкін.

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Захисник перебрався у Шахтар влітку цього року із тель-авівського Хапоеля і вже встиг відіграти у трьох матчах. З молодіжною збірною Ізраїлю Лемкін доходив до півфіналу Євро-2023 U-21, а у вересні дебютував за національну команду.