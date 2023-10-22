"Перефарбований" росіянин попросив дон-дона Кадирова відправити його на війну в Палестину

Черговий "нейтральний" спортсмен з Росії продемонстрував своє справжнє обличчя. Заяви бійця UFC Хамзата Чімаєва, зроблені для Європи та Росії, різко контрастують.

В Абу-Дабі відбувся турнір UFC 294, в якому росіянин Хамзат Чімаєв, який тепер представляє ОАЕ, переміг ексчемпіона промоушена Камару Усмана. Після поєдинку уродженець Чечні опублікував спільне фото з ватажком терористів Рамзаном Кадировим та зробив скандальну заяву в російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Великий шанувальник Кадирова

Чімаєв попросив дон-дона відправити його на війну в Палестину. Боєць, який раніше захищав кольори Швеції, готовий віддати життя заради свого кумира.

Наш національний лідер, нехай буде задоволений Вами Всевишній! При вашій підтримці для мене не проблема битися в октагоні і якщо Ви дасте свій дозвіл, клянусь, що буду першим, хто відправиться в Палестину. Прошу вас, дайте мені зброю і дозвольте відправитися боротися за Палестину,

– цитують Чімаєва російські ЗМІ.

Ця заява Чімаєва різко контрастує з його миролюбними закликами, адресованими для фанів UFC в Європі та Америці.

"Ви знаєте, що зараз відбувається у світі. Ви бачите, як гинуть діти. Нема значення, де у світі це відбувається – в Україні, Сирії, Афганістані, Палестині, США.

Це важко, я люблю дітей. На мене вдома чекає син.

Коли хтось вмирає, я не знаю, що сказати. Сподіваюсь, на планеті настане мир. Євреї, мусульмани, християни – не має значення. Будь ласка, будьте разом, дозвольте нам жити у мирі та щасті", – сказав Чімаєв в інтерв'ю UFC.

То де ж був щирий Чімаєв, який з одного боку готовий йти воювати на стороні терористів ХАМАС, а з іншого виступає за мир в цілому світі.

Зазначимо, що UFC продовжує толерувати спортсменів з країни-агресора. Глава UFC Дейна Вайт повернув російську символіку у промоушен. Країна-терорист захопила ще один майданчик, щоб вести свою інформаційну війну.