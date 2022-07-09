Віцепрезидент федерації фігурного катання України виступив на шоу дружини пєскова

Не всі українці відмовилися від зв'язків з росією після її повномасштабного вторгнення до України. Одним з таких став і віцепрезидент фігурного катання Віктор Петренко.

Як ні в чому не бувало, Віктор Петренко виступив на льодовому шоу "Червоненька квіточка" у російському Сочі. Він зіграв там одну з ролей. Білшість інших виконавців – це відсторонені російські фігуристи. Серед них і Каміла Валієва, яка потрапила скандал на Олімпіді-2022 в Пекіні через допінг.

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Варто відзначити, що організаторка цього шоу – Тетяна Навка. Вона хоч і народилася у Дніпрі, але є громадянкою росії. А також дружиною дмітрія пєскова – речника російського диктатора владіміра путіна.

Це шоу було представлено у 2019 році, і з того часу Віктор Петренко там виступав. Він не відмовився від участі в ньому і після того, як росія розпочала повномасштабну війну проти України. За даними Tribuna.com, на момент початку війни Петренко перебував в Україні.

Петренко – не єдиний представник з українським паспортом, хто причетний до цього шоу. Співачка Ані Лорак записала музичні партії до нього.