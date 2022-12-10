Родич-революціонер: Вітчим Алаби заарештований за спробу повалення уряду Німеччини

Френк Хеппнер, вітчим захисника збірної Австрії Давіда Алаби. Він був заарештований за підозру в участі у змові ультраправої терористичної групи.

Френка Хеппнера підозрюють ймовірним учасником руху "Рейхсбург". Їхня мета – змінити владу в Німеччині.

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Минулого тижня близько 3000 озброєних представників поліції штурмували до 100 будинків у низці міст Німеччини. Також в Австрії та Італії. Це була спецоперація, метою якої була затримати ймовірних учасників антиурядового руху, що частково вдалось.

У вітчима Алаби, Хеппнера була своя роль. У разі успіху передбачуваного перевороту, він повинен був «захопити їдальні нового німецького рейху» та постачати їжу їхньому війську.