19 липня легендарному українському боксеру Віталію Кличко виповнюється 49 років. Кличко володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC. Чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версіями WBO, WBA, за версією журналу The Ring і WBC.

На професійному ринзі Віталій Кличко провів 47 поєдинків, в яких здобув 45 перемог. Аж 41 раз Кличко зумів нокаутувати свого опонента. Тільки німець Тімо Хоффманн та американці Кевін Джонсон, Шеннон Бріггс, Дерек Чісора зуміли пройти всю дистанцію, пише 24 канал.

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Перший титульний бій

26 червня 1999 року Кличко вперше завоював титул чемпіона світу за версією WBO. Уже в другому раунді Віталій нокаутував свого суперника Хербі Хайда. Для Хайда це був четвертий захист поясу.

Після цього Кличко провів два успішні захисти титулу. Спершу нокаутував Еда Махоуна, а згодом здолав Обеда Саллівана.

Другий титул чемпіона світу

27 січня 2001 року у 29 років Віталій Кличко завоював другий титул у своїй кар’єрі. Віталій у бою за вакантний інтерконтинентальний пояс WBA у першому раунді нокаутував Орліна Норріса. Згодом Віталій Кличко тричі захистив титул – всі перемоги українець здобув нокаутом.

Пояс WBC

24 квітня Кличко завоював пояс чемпіона світу за версією WBC. У Лос-Анджелесі українець технічним нокаутом здолав кривдника свого брата Володимира – Коррі Сандерса. Також Віталій завоював вакантний пояс The Ring.

Після цього Віталій здолав Денні Вільямса, захистивши свій пояс, і вирішив завершити кар’єру.

Повернення

11 жовтня 2008 року у 37 років Кличко вирішив повернутися й скористався правом битися за пояс WBC. Кличко використав звання почесного чемпіона WBC, яка дає право в будь-який час битися за титул. Суперником Кличка був нігерієць Самюель Пітер.

Вихід Кличка в ринг був одним з найбільш ефектних в історії боксу. Віталію побажали успіху легенди боксу Леннокс Льюїс, Майк Тайсон та інші.

Після 8-го раунду нігерієць відмовився продовжувати бій. За версією журналу The Ring, це було повернення року. Після цього Кличко провів 9 захистів титулу.

8-го вересня у Москві Кличко переміг Мануеля Чарра. Це був останній бій Віталія.

Поразки

На професійному ринзі Віталія Кличка жоден суперник не зміг відправити в нокаут. Але дві поразки в пасиві українця таки є.

1 квітня 2000 року доля жорстко пожартувала з Кличка. Віталій проводив третій захист поясу WBO проти Кріса Бьорда. У бою Кличко отримав травму плеча. Віталій довго терпів біль, намагаючись нокаутувати Бьорда в ранніх раундах.

Але швидкість і маневреність легшого опонента не давали цього зробити. Біль ставав нестерпним і, несподівано для всіх глядачів, команда Кличка відмовилася від продовження бою у перерві між 9 і 10 раундами.

16 років тому, 21 червня 2003-го, на арені "Staples Center" у Лас-Вегасі (США) відбувся епічний бій між чемпіоном WBC британцем Ленноксом Льюїсом і претендентом на титул українцем Віталієм Кличком. Рефері зупинив жорстке протистояння у перерві перед сьомим раундом через численні травми на обличчі Кличка і зафіксував перемогу Льюїса технічним нокаутом.

Цього поєдинку взагалі могло б і не бути. Леннокс Льюїс мав битися з Кірком Джонсоном, а Віталій Кличко із Седріком Босвелом. Але незадовго до бою Джонсон травмувався, і Кличко-старший погодився замінити його в бою з чемпіоном WBC.

Боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків, а після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин.

Кличко був більш агресивним на початку поєдинку й зумів завдати багатьох потужних ударів. Згодом Віталій дещо втомився, і Льюїс сам почав акцентовано пробивати.

Після того, як розсічення Віталія стало надто великим, рефері зупинив бій. Українцеві наклали на обличчя 60 швів. Медики заявляли, що українець міг втратити зір, якщо б продовжив поєдинок.

На картках усіх суддів після шостого раунду, саме в цей час у боях такого рівня оголошують проміжні результати, Кличко лідирував з однаковим рахунком – 58:56.



Суддівські записки з бою Кличко – Льюїс у музеї досягнень Братів Кличків у Києві / Фото: Михайло Гема

Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів. Бій з Кличком був останнім у кар'єрі легендарного британця. 6 лютого 2004 року він оголосив про завершення кар'єри. Віталій надалі неодноразово викликав його провести бій-реванш, але Льюїс не пристав на таку ідею.