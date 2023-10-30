Миколенко потрапив в команду тижня АПЛ за версією WhoScored

Захисник Евертона Віталій Миколенко дуже надійно відіграв матч проти Вест Хема. Аналітики порталу WhoScored високо оцінили внесок українця у перемогу "ірисок".

У матчі 10-го туру АПЛ Евертон Віталія Миколенка на виїзді мінімально обіграв Вест Хем з рахунком 1:0. У складі "ірисок" весь матч відіграв український легіонер Віталій Миколенко.

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Заслужена відзнака Миколенка

Лівий фулбек Евертона допустив мінімум помилок та надійно зіграв у захисті. Це допомогло "ірискам" зберегти ворота "сухими" та привезти з Лондона 3 очки.

Портал WhoScored виставив Миколенку оцінку 7,85. Це дозволило Віталію потрапити в команду тижня 10-го тура АПЛ.

Команда тижня в АПЛ / twitter.com/WhoScored

Завдяки перемозі над "молотобійцями" Евертон піднявся на 15 місце АПЛ. Відстань від зони вильоту становить 5 балів.

Нагадаємо, що через травму Миколенко пропустив старт сезону. Український захисник з'явився у складі Евертона лише в матчі 5-го туру проти Арсеналу (0:1). У поточному чемпіонаті Миколенко зіграв вже 6 матчів, а ще два поєдинки у Кубку ліги.