Мер Києва Віталій Кличко назвав великим святом для міста і його жителів вихід київського "Динамо" в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Про це йдеться в листі Кличко до капітана, тренера і власника клубу, повідомляє пресслужба "Динамо".

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Від імені громади міста Києва – сотень тисяч футбольних уболівальників і мільйонів його жителів – вітаю вас з черговим спортивним успіхом! Повернення "Динамо" в груповий раунд найсильнішого клубного турніру УЄФА – це продовження великих традицій славного столичного клубу, що склалися ще в середині минулого століття,

– зазначив Кличко.

Він додав, що це досягнення киян особливо цінне під час пандемії коронавірусу.

"Ваш здобуток – це свято для всього нашого міста, яке має унікальний досвід проведення найпрестижніших міжнародних змагань. У тому числі і футбольних фіналів Євро і Ліги чемпіонів. Ми, покоління киян різних епох, росли на гучні перемоги улюбленої "біло-синьої" команди. Ми звикли до них, як будь-яка людина, жива істота – до кисню. Ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ. Ми – це "Динамо", "Динамо" – це ми!" – заявив столичний мер.

Календар матчів "Динамо"