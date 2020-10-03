Віталій Кличко привітав "Динамо" з виходом до Ліги чемпіонів: фото
Мер Києва Віталій Кличко назвав великим святом для міста і його жителів вихід київського "Динамо" в груповий турнір Ліги чемпіонів.
Про це йдеться в листі Кличко до капітана, тренера і власника клубу, повідомляє пресслужба "Динамо".
Дивіться також "Динамо" та "Ювентус" відкриють новий сезон Ліги чемпіонів в Києві: календар матчів
Від імені громади міста Києва – сотень тисяч футбольних уболівальників і мільйонів його жителів – вітаю вас з черговим спортивним успіхом! Повернення "Динамо" в груповий раунд найсильнішого клубного турніру УЄФА – це продовження великих традицій славного столичного клубу, що склалися ще в середині минулого століття,
– зазначив Кличко.
Він додав, що це досягнення киян особливо цінне під час пандемії коронавірусу.
"Ваш здобуток – це свято для всього нашого міста, яке має унікальний досвід проведення найпрестижніших міжнародних змагань. У тому числі і футбольних фіналів Євро і Ліги чемпіонів. Ми, покоління киян різних епох, росли на гучні перемоги улюбленої "біло-синьої" команди. Ми звикли до них, як будь-яка людина, жива істота – до кисню. Ми завжди пишалися причетністю до словосполучення "Динамо" Київ. Ми – це "Динамо", "Динамо" – це ми!" – заявив столичний мер.
Календар матчів "Динамо"
- 1 тур. 20 жовтня. 19:55 Динамо – Ювентус
- 2 тур. 28 жовтня. 22:00 Ференцварош – Динамо
- 3 тур. 4 листопада. 22:00 Барселона – Динамо
- 4 тур. 24 листопада. 22:00 Динамо – Барселона
- 5 тур. 2 грудня. 22:00 Ювентус – Динамо
- 6 тур. 8 грудня. 22:00 Динамо – Ференцварош