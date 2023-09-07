Раніше грала в Україні: титулована футболістка європейської збірної трагічно загинула у горах

Жахлива звістка надійшла із міжнародного футболу. 4 вересня трагічно загинула титулована футболістка збірної Молдови, яка раніше виступала в Україні, Віолета Міцул.

Відпочинок Віолети Міцул із партнерками по друголіговій ісландській команді, за яку виступала з весни 2023-го, став фатальним. Футболістка впала з гори на пляж і розбилась. Трагічний випадок трапився в ісландському містечку Вопнафьордур.

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Жахлива втрата для жіночого футболу

Міцул, яка народилась у Тирасполі, було лише 26 років. Цей випадок, на жаль, був несумісний із життям.

До смертельної зупинки дівчина проводила доволі гарну футбольну кар'єру. Віолета провела 42 матчі за жіночу збірну Молдови, у яких забила 2 голи, де була стабільною гравчинею основи національної команди. У своєму останньому сезоні встигла провести 18 матчів, у яких 4 рази засмучувала голкіперок суперниць.

Молдовська федерація футболу висловила співчуття рідним та близьким загиблої футболістки.

Футбольна кар'єра загиблої Віолети Міцул

Був у кар'єрі Міцул й український період. У 2021-му Віолета пограла за український клуб Восход. Після чого у цьому ж році перейшла грати в Італію, де підписала контракт із Апулія Трані.

У своїй футбольній кар'єрі молдовська гравчиня виступала за чималу кількість клубів: Алга Тирасполь, Астана, Окжетпес, Весас Феміна, казахстанський СДЮШОР-8, Банат Гірлз, Восход, Апулія Трані, Ла Солана та Унгменнфелагід Ейнхерджі.

За цей час Міцул встигла здобути медалі різних країн. У 2022-му разом із Апулія Трані ставала чемпіонкою італійської Ліги С та допомогла команді підійнятись у Лігу В. До цьог у її ктиві були срібні та бронзові нагороди за інші іноземні клуби.

Також молдовська футболістка була володаркою Кубка Румунії у складі Васас Феміна і двічі у складі Тирасполя перемагала у Кубку Молдови.