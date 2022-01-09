Він не тренувався 15 днів, – тренер Евертона оцінив дебют Миколенка у клубі

Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес оцінив гру Віталія Миколенка у його дебютному матчі проти Халл Сіті у Кубку Англії. "Іриски" пройшли до наступного раунду, перемігши клуб із Чемпіоншипу в овертаймі.

Наставник Евертона Рафаель Бенітес відзначив, що задоволений грою українця.

Як це було Миколенко отримав найвищу оцінку в дебютному матчі за Евертон: він зіграв 120 хвилин

"Миколенко зіграв непогано. Він не був повністю готовим і трохи втомився наприкінці матчу. Але це нормально, він не тренувався 15 днів і одразу був змушений грати за такої інтенсивності. Він спокійно діяв із м'ячем та зберігав організацію при володінні. Я задоволений його настроєм", – сказав тренер "ірисок".

Також Рафаель Бенітес відзначив і якості, над якими потрібно попрацюваи українцю:

Звичайно, йому є в чомусь додавати, зокрема треба покращити англійську мову і загалом працювати над адаптацією до англійського футболу. Але загалом я їм задоволений, сьогодні він упорався.

Дебют Миколенка в Евертоні: коротко

У самому дебюті матчу лівий захисник програв повітря, і суперник забив гол. На 45+1 хвилині українець отримав жовту картку. Віталій провів на полі весь матч, включаючи додатковий час.

За свою гру Миколенко отримав оцінку 7,4 від порталу SofaScore. Це найвища оцінка серед всіх гравців, хто вийшли в старті Евертона. І таку ж оцінку отримав Таунсенд, якого назвали найкращим гравцем в складі "ірисок".