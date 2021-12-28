Вилетіла капа за межі рингу: у Танзанії боксер ефектно нокаутував суперника – відео удару

У місті Дар-ес-Саламі, що в Танзанії 27 грудня відбувся вечір боксу. Поєдинок закінчився ефектним нокаутом.

Жорстокий нокаут

У третьому раунді танзанійський боєць Джума Чокі відправив у нокаут боксера з Малаві Саліму Чазаме.

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Чокі влучив у щелепу суперника. Його удар був настільки потужним, що зелена капа у малавійця вилетіла за межі рингу, а сам Саліму завалився на канвас обличчям уперед.

Відео удару

Через декілька секунд після тяжкого удару Чазама підвівся на ноги, проте рефері вважав за потрібне достроково завершити поєдинок, присудивши перемогу Чокі.

Що відомо про боксерів: