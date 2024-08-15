Ліга конференцій чекає: Кривбас мінімально поступився Вікторії і вилетів з Ліги Європи

У четвер, 15 серпня, відбувся матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи. У ньому зустрілися чеська Вікторія та український Кривбас.

Вікторія – Кривбас 1:0

Гол: Вашулін, 52.

У першому матчі криворізький клуб мінімально поступився своєму супернику з рахунком 1:2. Наразі Кривбас має шанс реабілітуватися і вийти у наступний раунд кваліфікації, пише 24 канал.

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Без голів у першій частині

У першому таймі команди обмінювалися небезпечними моментами, так і не реалізувавши їх.

На 40-й хвилині у Кривбаса був дуже перспективний момент, однак команда не змогла забити гол. Микитишин, наблизившись до штрафного, пробивав по центру воріт, однак голкіпер Вікторії відбив м'яч, а Кузик не зміг вдало зіграти на добиванні.

До кінця тайму ніхто так не зміг забити гол.

Сумний кінець для Кривбасу

Вже на 52-й хвилині Вікторія відкрила рахунок у матчі. Шулц з правого флангу віддав передачу, яку Вашулін прийняв головою і направив прямо у ворота. Згодом чеська команда створила ще кілька небезпечних моментів.

Вікторія більша володіла м'ячем аніж Кривбас, зокрема криворожці майже не створювали загострень у воріт суперника. За результатами матчу, Кривбас вилетів з Ліги Європи.

Відзначимо, що відтепер Кривбас зіграє у плейоф відбору Ліги конференцій з іспанським Бетісом.