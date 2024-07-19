Повний абсурд: суперник Динамо вимагає відсторонення відомого коментатора після вогняного спічу

Нещодавно футбольний коментатор і блогер Віктор Вацко у своєму блозі висловився про поїздку сербського Партизана на футбольний матч до столиці ворожої країни. Сербські ЗМІ вимагають відсторонити Віктора від спорту.

Суперник Динамо Київ у другому кваліфікаціному раунді Ліги чемпіонів Партизан, 3 липня, брав участь у так званому "братському турнірі" в ворожій країні. Віктор Володимирович різко прокоментував цю подію.

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Вацко про Партизан

В сербських ЗМІ піднялась хвиля обурення щодо висловлювання українського блогера щодо Партизана. Серби вважають, що Віктор Вацко повівся не дуже коректно щодо команди з Белграда.

Футболісти Динамо повинні вийти на два матчі з цими пі**рами та розмазати їх по газону, закопати на**й під землю. Мені по**й, який футбол покаже Динамо в матчах із Партизаном – футболісти київського Динамо зобов’язані просто на**й знищити цих пі**рів на полі,

– сказав Вацко.

В сербському медіапросторі заявили, що цей спіч "скандал" та "ганьба", що це неприпустимо в сучасному світі. Серби закликали в терміновому порядку відсторонити Віктора Володимировича від спорту.

Українські ЗМІ останніми днями багато писали про матчі Динамо з Партизаном, особливо наголошуючи на національній нетерпимості, і більше за всіх це продемонстрував журналіст Віктор Вацко, який вельми відкрито продемонстрував свою ненависть до Партизана та Сербії. Вацко і раніше сіяв ненависть. Таким людям не місце в спорті,

– заявили сербські ЗМІ.

Нагадаємо, що перший матч кияни зіграють проти Партизану 23 липня у Любліні, а другий матч – 31 липня в Белграді.