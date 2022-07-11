Петренка звільнили з посади віцепрезидента федерації фігурного катання після танців у росії

Віцепрезидент фігурного катання Віктор Петренко поплатився за участь у льодовому шоу дружини дмітрія пєскова. Українська федерація відреагувала на такий вчинок зрадника.

Поки вбивають його земляків

Тетяна Навка, дружина прессекретаря владіміра путіна, організувала льодове шоу під назвою "Червоненька квіточка", яке відбулось російському Сочі. Віктор Петренко був одним із головних у виступі, де свої ролі зіграли відсторонені фігуристи, як Каміла Валієва, яка потрапила у допінговий скандал на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

До теми Віцепрезидент федерації фігурного катання України виступив на шоу дружини пєскова

Федерація фігурного катання України отримала чимало скарг та листів зі зверненнями членів федерація, спортсменів та уболівальників фігурного катання, які висловили своє обурення щодо ситуації з Віктором Петренком.

Наша федерація справедливо відреагувала на такий вчинок Петренка. Його виключити з членів ГО "Українська федерація фігурного катання на ковзанах" та скасувала обов'язки Петренка на посаді віцепрезидента української організації.

Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде росія проти України. Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни,

– йдеться у заяві ФФКУ.



Петренко звільнений з посади віцепрезидента / Скриншот рішення заяви з сайту ФФКУ

Цікаво, що раніше Петренко постійно брав участь у благодійних заходах, де збирались кошти на допомогу українським дітям. А тепер він поїхав у росію заради шоу, яка вбиває цих же українських дітей.

Що відомо про зрадника України Віктора Петренка

Віктор Петренко – колишній фігурист із Одеси, який має у своєму активі звання чемпіона Європи та світу.

У 1992 році в Альбервілі став олімпійським чемпіоном у чоловічому одиночному катанні.

Після чого закінчив кар'єру, але виступав в аматорському спорті.

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