Стало відомо, чи відвідає Усик бій за абсолют Джошуа – Дюбуа

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, відповів, чи відвідає український боксер поєдинок Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Британці битимуться за пояс абсолютного чемпіона.

Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик відмовився від титулу IBF. 21 вересня за нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

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Чи відвідає Усик бій Джошуа – Дюбуа

Олександр Красюк підтвердив, що український боксер буде присутній на арені "Вемблі" під час поєдинку Ей-Джея та Даніеля Дюбуа. Раніше про це також повідомляв менеджер Усика Егіс Клімас.

Українець відвідає бій попри те, що нещодавно оголосив про початок тренувального табору в межах підготовки до реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Довідка. Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа є колишніми суперниками Олександра Усика. Обох він перемагав.

Відзначимо, що раніше українець не виключив проведення третього поєдинку з Ей-Джеєм у разі його перемоги над Дюбуа.