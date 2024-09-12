Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик відмовився від титулу IBF. 21 вересня за нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

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Чи відвідає Усик бій Джошуа – Дюбуа

Олександр Красюк підтвердив, що український боксер буде присутній на арені "Вемблі" під час поєдинку Ей-Джея та Даніеля Дюбуа. Раніше про це також повідомляв менеджер Усика Егіс Клімас.

Українець відвідає бій попри те, що нещодавно оголосив про початок тренувального табору в межах підготовки до реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Довідка. Даніель Дюбуа та Ентоні Джошуа є колишніми суперниками Олександра Усика. Обох він перемагав.

Відзначимо, що раніше українець не виключив проведення третього поєдинку з Ей-Джеєм у разі його перемоги над Дюбуа.