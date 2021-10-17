Відсвяткував перемогу на спині у суперника: відео дивної поведінки гравця Лаціо

Лаціо 16 жовтня несподівано перемогло Інтер у Серії А. Один з гравців "орлів" Луїс Феліпе доволі курйозно на спині суперника відсвяткував перемогу.

Хотів пожартувати над ексодноклубником

Інтер першим відкрив рахунок у зустрічі. Але пропустило тричі та зазнало несподіваної поразки на виїзді – 3:1. Останній гол був забитий вже на першій компенсованій до матчу хвилині.

Детальніше Лаціо розбив Інтер у матчі з двома пенальті та скандальним голом: відео

Захисник "орлів" Луїс Феліпе вирішив кумедно відсвяткувати важливу звитягу, але це не оцінив жоден з учасників поєдинку. Феліпе вистрибнув на спину суперника, а точніше гравця Інтера Хоакіна Корреа. Така поведінка неабияк розлютила футболіста "нерадзуррі" та його партнерів по команді, які відразу підбігли до Луїса.

Відео вчинку Феліпе

Футболіст тріумфаторів згодом пояснив, що у його діях не було жодної провокації.

Чому так зробив оборонець "орлів"?

Протягом трьох років Феліпе та Корреа виступали за Лаціо. Луїс вирішив таким вчинком пожартувати над колишнім одноклубником.

За що був жорстко покараний. Головний суддя матчу показав футболісту господарів червону картку вже за межами поля. Феліпе зі сльозами на очах намагався пояснити судді, що це був лише жарт. Але рефері був невблаганний. Безглузде вилучення заробив сам гравець. Тепер він точно пропустить наступний поєдинок Серії А проти Верони.