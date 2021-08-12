Відомі зарплати гравців Манчестер Сіті: скільки заробляє українець Зінченко

В Англії опублікували зарплатну відомість Манчестер Сіті перед стартом нового сезону-2021/2022 в АПЛ. Український футболіст Олександр Зінченко отримує найнижчу зарплату у команді.

Заробляє найменше у МанСіті

Манчестер Сіті є одним із найбагатших клубів світу, за який виступає гравець збірної України Олександр Зінченко. Перед сезоном стало відомо, хто ж у такому клубі заробляє найбільше. Серед лідерів опинились два футболісти атакувальної лінії та центральний захисник.

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За інформацією видання, найбільше за усіх заробляє лідер "містян" Кевін де Брюйне. – 385 тисяч фунтів на тиждень. А от за рік бельгієць поповнює свій бюджет 20,2 мільйона.

Другим у цьому рейтингу йде Рахім Стерлінг. Гравець збірної Англії заробляє у клубі 300 тисяч фунтів на тиждень або 15,56 мільйона за рік. Трійку найбільш високооплачуваних футболістів команди замкнув центрбек Джон Стоунс. Захисник отримує 250 тисяч або 13 мільйонів у рік.

Слід відзначити, що у десятку входять: Джек Гріліш, Фернандінью, Бернардо Сілва, Ілкай Гюндоган, Родрі, Емерік Ляпорт, Ріяд Марес.

Українець Олександр Зінченко посідає у такому рейтингу останнє місце. Футболіст збірної України заробляє 20 тисяч на тиждень або мільйон на рік. Це найнижча зарплата серед гравців основної команди.

МанСіті вже увійшов в історію АПЛ. Клуб здійснив трансфер Джека Гріліша, який став найдорожчим у англійській першості.



Зарплати гравців Манчестер Сіті / Фото The Sun