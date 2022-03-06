Відкриють трансферне вікно, – Срна анонсував відхід легіонерів із чемпіонату України

Директор з футболу донецького Шахтаря Дарійо Срна розповів про поточний стан справ у клубі. Шахтар через війну в Україні залишили легіонери, виїхав також тренер Де Дзербі.

Легіонери покинуть Україну

Срна зізнався, що він розмовляв із президентом УЄФА Олександром Чеферіном, який повністю намагається пом'якшити наслідки агресії Росії на український футбол.

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"Пан Чеферін знову показав, яка вона велика людина, а не тільки президент. І він сказав, що жоден футболіст-іноземець без дозволу клубу не поїде безкоштовно. Він битиметься за український футбол.

Наступного тижня УЄФА та ФІФА відкриють трансферне вікно для всіх іноземців, які грають в Україні. Досягнули цього, щоб зберегти футболістів та плюс-мінус наскільки можна український футбол", – розповів Срна.

Щодо тренерського штабу Шахтаря на чолі з Роберто Де Дзербі, то вони, за словами Срни, взагалі не думають про свою найближчу кар'єру, адже зайняті допомогою Україні.

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