Знищення за 5 секунд: українець здійснив рекордний нокаут на турнірі з ММА – неймовірне відео

Богдан Гнідко приїхав на івент зі змішаних єдиноборств у Варшаві і швидко впорався з місцевим спортсменом. Йому вистачило для цього всього п'ять секунд.

У суботу честь України на міжнародній арені захищав не лише Олександр Усик. Боксер вдруге переміг Ентоні Джошуа та зберіг три чемпіонські пояси у надважкій вазі.

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Тим часом у Варшаві проходили бої з ММА, пише 24 канал. Під час гала-івенту KSW 73 у столиці Польщі в одному з поєдинків бився українець Богдан Гнідко.

Нашому співвітчизнику протистояв місцевий боєць Даміан Пивоварчик. Публіка розраховувала на довгий бій, однак українець її засмутив.

Вже на 5 секунді Гнідку вдався влучний удар, від якого Пивоварчик одразу впав на октагон. Богдан кинувся добивати суперника, але стюарди не дозволили йому знищити поляка, зупинивши бій.

Рекорд в історії

Цей шалений успіх українця тепер вписаний у історію KSW, яка по суті є польським аналогом UFC. Нікому раніше на цьому турнірі не вдавався такий швидкий нокаут.

Минулий рекорд був зафіксований аж у 2004 році, коли поляк Лукаш Юрковскі переміг суперника за 9 секунд. До речі, місяць тому боєць спецпідрозділу KRAKEN здобув перемогу на турнірі з MMA в Молдові.