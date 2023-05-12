Коли бабця – найкращий воротар: відео кумедного футбольного матчу

У соцмережах набуває популярності відео, де маленький хлопчик грає у футбол зі своєю бабусею. Попри поважний вік, бабця виявилася готовою до футбольних баталій.

Бабця та хлопчик грали з м'ячем на одному з футбольних полів. Однак жінка вирішила бути не просто "статистом", а активно взяти участь у грі, проявивши свої захисні реакції.

Варто побачити Від сосисок до спідньої білизни: кіт-клептоман щоночі приносить "подарунки" господині

Хлопчику так і не вдалося обіграти "суперницю" та забити гол.

Це відео дещо нагадує рекламу шоколадного батончика Stratos. У ньому хлопчику довелося самому грати в футбол. Та він знайшов "вихід" з цієї ситуації, як таки отримати братика, з яким може грати у футбол.