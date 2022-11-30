Мексику нарешті прорвало: відео перших голів "зелених" на ЧС-2022

Мексиканцям для виходу з групи необхідно якомога більше забивати голів у матчі проти Саудівської Аравії. У другому таймі це їм вдалося зробити двічі.

Збірна Мексики у двох попередніх матчах на груповій стадії ЧС-2022 не забила жодного голу. Проте у матчі проти Саудівської Аравії команду Херардо Мартіно нарешті прорвало.

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На початку другого тайму Генрі Мартін скористався пасом Сезара Монтеса і холоднокровно переправ м'яч у порожні ворота саудитів.

Відео голу Мартіна

А всього за кілька хвилин по тому Луїс Чавес ефектно виконав штрафний удар, відправивши м'яч у праву дев'ятку. Голкіпер саудитів не мав шансів піймати шкіряну кулю.

Відео голу Чавеса

Для того, щоб продовжити виступи на Мундіалі-2022 "зеленим" необхідно забивати якомога більше голів.