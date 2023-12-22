Майже рідна атмосфера: де збірна України Реброва проведе "домашній" фінал плей-оф на Євро-2024

Збірна України з футболу дізналась місце проведення першого домашнього поєдинку у новому 2024-му році. Команда Сергія Реброва повинна бути задоволена обраною країною, де у нашої збірної гарантовано буде потужна підтримка.

Номінально перший домашній поєдинок збірної України у 2024-му році відбудеться на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" у польському місті Вроцлав. Сподіваємось, що 26 березня підопічні Сергія Реброва зіграють свій фінальний поєдинок за вихід на Євро-2024.

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Місце проведення першого "домашнього" матчу України

Але перед цим українська збірна повинна перемогти на виїзді боснійців. Протистояння заплановане на 21 березня.

Відзначимо, що переможець цього протистояння вийде на тріумфатора зустрічі Ізраїль – Ісландія та зійдеться із ним у фіналі боротьби за путівку у Німеччину.

Віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко розповів, чому вибір проведення домашнього матчу впав на Польщу. Представник організації вкотре нагадав, що національна команда не може проводити свої домашні поєдинки в рідній країні через повномасштабну війну.

Тому президія УАФ після консультацій із тренерським штабом збірної зупинила свій вибір на польському Вроцлаві, де у нашої збірної точно буде шалена підтримка не лише поляків, а й української діаспори.

На наше рішення серед інших факторів вплинув досвід організації в цьому місті поєдинку відбору Євро-2024 Україна – Англія, який відбувся 9 вересня 2023 року. Заповнені трибуни 45-тисячного стадіону емоційно підтримували збірну України, яка зіграла з лідером групи внічию – 1:1. Сподіваюся, й у березні наступного року збірна України здобуде у Вроцлаві результат, який всіх нас задовольнить,

– заявив Костюченко.

Майбутнє протистояння буде третім між збірними Боснії і Герцеговини та України. "Синьо-жовті" ще не знають смаку поразок – одна перемога та нічия.