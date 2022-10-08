З першого дня чекала: як дружина Усика відреагувала на "бавовну" на Кримському мосту

Жінка українського чемпіона світу з боксу зраділа від новин з її рідного Криму. Проте Катерина застерігає, що Росія може нанести удар у відповідь.

В суботу зранку в анексованому Криму сталась "бавовна". На Кримському мосту вибухнула вантажівка, після чого вогонь перекинувся на цистерни з паливом.

До теми Історична мить: усе що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Як наслідок, автомобільне та залізничне сполучення мостом повністю зупинено. На таку новину відреагували багато відомих українських особистостей.

Не стала виключенням і дружина Олександра Усика. В сторіс на своїй сторінці в інстаграм Катерина поділилась своїми думками щодо "бавовни" на мосту.

З першого дня чекала на ці новини, але будуть відповіді з боку гівнокраїни. І все ж таки, які молодці наші! Орки породили у нас у душах ненависть назавжди та байдужість,

– написала Усик.

Що відомо про Кримський міст

Переправа є єдиним сухопутним коридором між окупованим Кримом та Росією. Міст складається з двох гілок – транспортної та залізничної. Саме через Кримський міст держава-агресорка перекидає велику кількість військової техніки на окуповані території України.

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Через вибухи на мостку окупанти поставили перед ним КПП. Ба більше, в Генштабі України повідомляли, що ворог наростив системи ППО.

При цьому в Україні ніколи не приховували бажання знищити Кримський міст. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголошував, що його обов'язково зруйнують