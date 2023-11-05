Рикошет вкрав перемогу у гостей: Верес розписав нічию із Зорею – відео голів

Недільний 13-й тур УПЛ-2023/2024 закінчився бойовою нічиєю у Рівному. Верес зумів врятуватись від поразки проти Зорі.

Верес – Зоря 2:2

Голи: Вовченко, 44, Блізніченко, 89 – Нагнойний, 37, Яцик, 61

У першому таймі команди обмінялись голами. Першою у поєдинку повела Зоря 0:1. На 37-й хвилині Нагнойний виграв боротьбу на другому поверсі та головою пробив по воротах господарів після класної передачі з флангу від Данченка. Досвідчений Когут не зумів врятувати свою команду від пропущеного голу, пише 24 Канал.

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Однак луганський клуб володів перевагою у рахунку лише 7 хвилин. Вже під завісу першого тайму рівняни зрівняли рахунок 1:1. Результативним став кутовий. Вовченко вистрибнув вище інших та змусив уболівальників Вереса порадіти.

Із рівним рахунком команди пішли на 15-хвилинну перерву.

Відпочинок краще подіяв на гостей, які на 61-й хвилині вдруге у поєдинку повели у рахунку 1:2. Цього разу кутовий став гольовим для підопічних Кривенцова. Яцик найкраще зіграв на другому поверсі та вивів Зорю уперед.

Перевага гостей протрималась майже до фінального свистка. Здавалось, що Зоря вже у кроці від виїзної поразки, а її прихильники вже додавали три бали до турнірної таблиці.

Але все плани луганського колективу зруйнував Блізніченко, який наважився на доволі курйозний удар з-за меж штрафного після передачі Ковалюка. М'яч на шляху до воріт Зорі змінив траєкторію після рикошету від ноги центрбека гостей та спантеличив голкіпера Сапутіна, який залишився стояти в іншому куті своїх володінь.

Верес вирвав домашню нічию у Зорі на останніх хвилинах зустрічі 2:2.

Відео усіх голів матчу Верес – Зоря

Верес тепер набирав 8 балів та продовжує йти у зоні вильоту, куди опустилась й Зоря. У рівнян 15-та позиція, а у луганського клубу – 13-та (10 очок).