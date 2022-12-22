Перший зимовий новачок Вереса: команда Вірта підписала вихованця Динамо

Рівненський Верес офіційно оголосив про свого першого новачка, якого підписали під час зимової перерви. Гравцем команди став захисник Денис Балан.

Вихованець Динамо Денис Балан вирішив повернутися в українську Прем'єр-лігу. Рівненський Верес на офіційному сайті повідомив про підписання досвідченого футболіста.

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29-річний захисник підписав контракт з рівненський клубом строком на півтора роки. Основна позиція Балана на полі – лівий захисник, проте за потреби він може зіграти на протилежному фланзі.

Що відомо про Дениса Балана

Денис Балан народився в Одесі. Перші кроки у футболі робив у дитячій школі одеського Чорноморця, звідки перейшов до академії київського Динамо.

Грав за молодіжну команду київського Динамо, Динамо-2, Реал Фарма, Черкаський Дніпро, Чорноморець, Інгулець, Кривбас.

Фулбек має досвід виступів за кордоном. Балан захищав кольори чеського Таборско та словацького ВіОн.

В український Прем'єр-лізі Балан зіграв 25 матчів та забив 2 голи.

Крім того, Денис виступав за юнацькі збірні України різних вікових груп.

Нагадаємо, що Верес після першого кола займає 10-ту сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Команда Юрія Вірта набрала 17 очок у 15 матчах.

Під час зимової перерви команду залишили три футболісти: захисник Роман Мірошник, хавбек Сергій Шестаков та форвард Михайло Сергійчук.