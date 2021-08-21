Гол Гегедоша приніс Вересу дебютну перемогу в УПЛ: Кобін закурив після невдалого пенальті

Програма 5 туру української Прем'єр-ліги продовжилася 21 серпня матчем між Вересом та Минаєм. Поєдинок у Луцьку завершився мінімальною звитягою Вереса. Для рівненці це дебютна звитяга у сезоні.

Верес – Минай 1:0

Гол: Гегедош, 60

Незабитий пенальті: Білоног, 66 (Минай)

Вилучення: Дахновський, 90+3 (Верес)

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Перший момент уже на початку гри виник у номінальних господарів поля в Луцьку. Футболістам Вереса вдалося завантажити м'яч у штрафний гостей з лівого флангу. Воротар Минаю Кучер невдало зіграв на виході, але гравці Вереса не скористалися нагодою забити гол.

Минай відповів гострим виходом Кулієва майже віч-на-віч з голкіпером рівненців Когутом. Гравець гостей зумів проштовхнути м'яч на Євгена Селезньова, але форварда випередив суперник і вибив м'яч.

На 24 хвилині м'яч нарешті побував у сітці воріт. Євген Селезньов отримав передачу за спини захисників і пробив повз голкіпера. Але гол відразу скасували через офсайд у Євгена.

Через 5 хвилин у Миная була друга нагода: після подачі кутового Багайоко опинився перед порожніми воротами Когута, але не зміг спрямувати м'яч у сітку.

Відразу по перерві більш наполегливий Минай мав ще один напівмомент: Кулієв завдав красивого обвідного удару з-за меж штрафного. На жаль для гравця Минаю, м'яч підступно оминув "дев'ятку" воріт Вереса.

Божевільний момент Вереса

На 57 хвилині Минай ледь не відзначився курйозним автоголом, який увійшов би в історію футболу. Горін віддав пас на свого голкіпера, але той не зупинив м'яч.

Кучер встиг завадити м'ячу перетнути лінію. Але через те, що це був пас на власного голкіпера і той зіграв руками – арбітр призначив вільний удар з лінії воротарського майданчика.

Гравці Минаю вишикувалися у стінку на лінії воріт. Гончаренко пробивав у нижній кут, але не влучив у ворота. Змарнувавши неймовірну нагоду, рівненці таки забили гол на 60 хвилині.

Багайоко невдало вибив м'яч і колишній футболіст Минаю Роберт Гегедош спіймав м'яч на ногу та пробив у дотик. Нападник Вереса поцілив у кут воріт і вивів свою команду вперед!

Відео голу Гегедоша



На 65 хвилині Минай отримав шанс відігратися. Мірошник невдало вибив м'яч, який влучив йому в руку у штрафному – пенальті. Та Білоног не зміг переграти Когута: голкіпер Вереса відбив м'яч!

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Після пропущеного голу Минай тримав м'яч та намагався зрівняти рахунок. Та засмутити вболівальників Вереса гості із Закарпаття не змогли попри те, що догравали матч у більшості. Рівненці таки здобули важливу перемогу!

Верес – Минай відеоогляд