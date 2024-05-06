Пес вибіг на фарт для господарів: Верес здобув домашню перемогу над Минаєм

У понеділок, 6 травня, в межах 27-го туру УПЛ зустрілись Верес та Минай. Рівненський клуб приймав вдома гостей із Закарпаття.

Верес – Минай 3:1

Голи: Аугусто, 30, Дахновський, 62, Шастал, 86 – Ременяк, 5

У першому колі чемпіонату України команди не визначили сильнішого, хоча Верес грав у меншості. Обидва клуби наразі перебувають на межі зони вильоту з УПЛ, тому поєдинок між аутсайдерами був доволі напруженим, пише 24 канал.

Верес не давав передихнути Минаю

Минай вже на перших хвилинах реалізував успішну атаку. На 4-й хвилині футболісти закарпатського клубу створили напружений момент у воріт суперника. Два рази голкіпер Вереса рятував команду, але Ременяк зумів влучити у ворота і відкрити рахунок у матчі.

Верес у першому таймі багато разів завдав ударів по воротах Минаю, однак не реалізовували моменти. На 30-й хвилині Аугусто пробив з-за меж штрафного майданчика і зрівняв рахунок.

Протягом усього матчу Верес створював багато небезпечних моментів для суперника і виглядав впевненіше. На 62-й хвилині Дахновський вивів рівненський клуб уперед.

Згодом Минай взяв ініціативу на себе, але так і не реалізував моменти.

Пес зірвав атаку Минаю

На 76-й хвилині поєдинку на поле вибіг пес, через якого арбітр був змушений зробити паузу в матчі. В цей момент футболісти Миная йшли в атаку.

Згодом у руку футболіста гостей влучив м'яч, через що після перегляду VAR арбітр призначив пенальті. Дмитро Шастал не реалізував пенальті, однак забив гол добиванням.

Верес заробив 3 очки, але так і залишився на 16 позиції в турнірній таблиці УПЛ.

Відеоогляд матчу Верес – Минай

Зазначимо, що Минай посідає останню позицію в турнірній таблиці УПЛ.