Шокуюче призначення: Баварію очолив 38-річний ексгравець Манчестер Сіті

Венсан Компані став головним тренером мюнхенської Баварії. Контракт розрахований до 30 червня 2027 року.

Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Цю посаду зайняв 38-річний бельгійський фахівець Венсан Компані.

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Венсан Компані став головним тренером Баварії

Компані, останнім місцем роботи якого був англійський клуб Бернлі, замінив на посаді наставника Томаса Тухеля. Попередній керманич пропрацював у мюнхенському клубі лише один сезон.

Венсан Компані та керівництво Баварії поставили підписи під угодою, розрахованою на три роки – до 30 червня 2027 року.

"Я з нетерпінням чекаю на виклик. Для мене велика честь працювати у цьому клубі: Баварія – це рівень міжнародного футболу. Як тренер, ви повинні відстоювати свою індивідуальність: мені подобається володіти м'ячем, виявляти творчий підхід – і ми також маємо бути агресивними на полі та сміливими.

На мене зараз чекають самі базові речі: робота з гравцями, формування команди. Коли фундамент закладено, приходить успіх", – прокоментував підписання контракту з Баварією Венсан Компані.

За час ігрової кар'єри Компані виступав за Андерлехт, Гамбург та Манчестер Сіті. Саме з Сіті Венсан виграв найбільше трофеїв та став легендою клубу. Крім Бернлі, молодий фахівець також працював головним тренером в Андерлехті з 2020 по 2022 рік.