Вболіваю за Дніпро-1, – Коломойський зізнався, чи повернеться у футбол
Джерело:Великий футбол
Колишній власник Дніпра Ігор Коломойський відвідав поєдинок Шахтар – Дніпро-1 (2:0), а після матчу відповів на питання журналістів.
Ігор Коломойський прокоментував виступ збірної України на Євро-2020 і призначення Олександра Петракова головним тренером.
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– Скучили за футболом, правда?
– Та ні, не сильно.
– Приїхали ж.
– А, в сенсі, за нашим футболом? Ну, в Києві просто з оказією.
– А за кого вболівали – за Шахтар чи Дніпро-1?
– Гарне питання. Це жарт?
– Ні.
– Як ні? За Дніпро-1, звичайно.
– Як вам Дніпро-1 Йовічевіча?
– Нічого, дуже сподобалося.
– Прогресує команда, видно?
– З потенціалом команда, як і Шахтар.
– Серце у вас, все-таки, футбольне. Не можете без футболу?
– А чому я повинен бути без футболу? Чемпіонат Європи був, перед цим чемпіонат світу був. Футбольних змагань вистачає. Якби не ковід, було б ще більше.
– Ви якось берете участь в Дніпрі-1?
– Ні, не беру. Ніяк.
– Просто вболіваєте за нього?
– З оказією запросили друзі, я прийшов подивитися.
– Серце у вас тьохкає, коли ходите на футбол?
– Два роки не було нічого, ковід. Я й на баскетбол іноді ходжу.
– Як вам Шахтар Де Дзербі?
– Я вважаю, команда з великим потенціалом. Але треба ще час, адже він тільки прийшов. Подивимося, попереду велике випробування – Ліга чемпіонів. А в наступному році й зовсім не буде прямого попадання [у групу ЛЧ], я чув.
– Ви знаєте, а не чули.
– Спочатку чув, а тепер знаю. Спочатку ж слухаєш, а потім знаєш.
– Чи спілкуєтеся з президентом Шахтаря? Які у вас стосунки.
– Періодично, але рідко через ковід.
– Можете його набрати і поговорити про футбол?
– Та ні, навіщо говорити про футбол. Який сенс? Ми й раніше не говорили особливо про футбол. У нас є про що говорити й окрім футболу.
– Коли збиралися президенти футбольних клубів, ви завжди відходили в сторону та спілкувалися.
– Я ж не президент футбольного клубу. У нас різний статус – він президент футбольного клубу, а я не президент футбольного клубу.
– З Юрієм Березою спілкуєтеся?
– Давно не розмовляли. Напевно, років півтора-два.
– Як досвідчений президент могли б поділитися. Він не просить у вас порад?
– У клубі є спортивний директор, він досвідченіший за мене.
– Як вам збірна України? Вона втратила тренера, але призначений новий. Чи подобається цей футбол?
– Я не хочу давати ніяких оцінок, але на чемпіонаті Європи команда не вийшла на пік своєї фізичної форми. Після 30-ї хвилини фізично виглядали втомленими. А чия це вина? Є тренер з фізпідготовки, треба виводити команду. Тактично і стратегічно команда грає, малюнок є, а сил не було.
– Відхід Шевченко – велика втрата для збірної?
– Час покаже.
– Як вам прихід Петракова?
– Поки що важко оцінювати Петракова. Ця команда створена Шевченком. Що буде далі – побачимо. Старт відбору на ЧС був не дуже хорошим, будемо об'єктивні. Тому треба докласти великих зусиль і щоб інші суперники погано зіграли.
– Збірна поїде у Катар?
– Я хочу, щоб поїхала. Будемо вболівати за це. Але, тим не менше, турнірна ситуація так собі. Добре, що Франція виграла у Фінляндії. Надія на Казахстан має бути, щоб вони не тільки у нас відбирали 4 очка, а й у інших суперників. Є шанси.
– З президентом УАФ Андрієм Павелком спілкуєтеся?
– Іноді спілкуємося, але теж вкрай нечасто. З Павелко більше говоримо на футбольні теми. Особливо немає про що спілкуватися. Ну, два рази на рік. Останній раз півроку тому розмовляли. Ковід якось змішав усі карти.
– Чи вітали один одного з днем народження і Новим роком?
– Ні, ми в такому віці, що вже з днем народження не вітаємо.
– Вас не вистачає українському футболу. Коли були ви, Ярославський, Суркіси, Ахметов.
– Це вам не вистачає такого футболу, а нам – кожному по-своєму. Ярославський ж продав свого часу клуб. Ну, повернувся. Треба було не продавати.
– Яка ймовірність того, що Ігор Коломойський повернеться в український футбол?
– Поки що я не бачу. Поки що нульова. Крім футболу є інше життя. Вистачає своїх питань, ми не будемо туди заглиблюватися.