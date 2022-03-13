Вбито брата російського чемпіона світу, який поїхав воювати проти України

13 березня 2022 , 16:08
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Джерело:

телеграм-канал Володимира Мінєєва

Чемпіон AMC Fight Nights у середній вазі Володимир Мінєєв повідомив про загибель брата Петра Мінєєва під час війни РФ проти України.

30-річний Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ, що дислокується в Ульяновську. До минулого року перебував на контрактній службі сам Володимир.

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"Друзі, світ впав і перекинувся, а життя круто змінилося, але не зупиняється", – написав 32-річний уродженець Єкатеринбурга.

Хто такий Володимир Мінєєв

  • Мінєєв – російський кікбоксер, боєць змішаних єдиноборств, чемпіон Європи та світу, майстер спорту. У різні часи володів титулами чемпіона за версією таких організацій як WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF.
  • Переможець Кубка Росії з тайського боксу, срібний призер чемпіонату Росії. Чемпіон AMC FNG у середній вазі.

 

 

Автор: Юрій Семенюк