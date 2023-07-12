У Росії заявили про затримання вбивці окупанта Ржицького: ним нібито є український каратист
Російські правоохоронці переконують, що "затримали" підозрюваного у вбивстві окупанта Станіслава Ржицького, якого застрелили під час ранкової пробіжки в Краснодарі.
Станіслава Ржицького застрелили вранці 10 липня, коли він вийшов на пробіжку. За даними російських ЗМІ, в нього випустили декілька куль. Хоча зі сторони росіян і в цьому випадку не обійшлося без курйозів, адже слідчим та експертам довелося повертатися на місце вбивства, щоб знайти кулі.
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Саме Ржицький був командиром підводного човна "Краснодар", з якого Росія завдавала ракетних атак по мирних містах України. Зокрема, саме з цього човна атакували Вінницю 14 липня 2022 року. Тоді ракетний удар по центру міста забрав життя 27 людей. Самого Ржицького "прибрали" вранці 10 липня.Важливо! Одразу після вбивства Ржицького, почали лунати звинувачення в бік української розвідки, що вони до цього причетні. Однак керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що ці звинувачення не мають під собою жодних підстав. Водночас є ймовірність того, що його "прибрали" самі ж росіяни після відмов і надалі завдавати ракетних ударів по Україні.
Після вбивства Ржицького, в Росії опублікували фото ймовірного вбивці. А вже після цього заявили і про його затримання.
Ввечері 11 липня в Росії заявили про затримання ймовірного підозрюваного у вбивстві Ржицького. І пропагандисти навіть опублікували відео, як спецпризначенці вриваються до будинку, де і затримують чоловіка.
Згодом російські ЗМІ заявили, що це Сергій Денисенко, 1959 року народження. І нібито під час затримання в нього виявили пістолет з глушником, з якого, ймовірно, і застрелили російського окупанта.
Вже після цього в Росії почали "розкручувати український слід". Нібито затриманий народився в Сумах. І очолював федерацію карате України.
Людина з таким іменем та прізвищем і справді є серед українських каратистів. Він очолював Федерацію Шотокан Карате-до України SKIF. І в серпні 2022 року навіть успішно здав на 8 - Дан. А до цього в липні 2022 року брав участь у чемпіонаті Європи з карате.
Сергій Денисенко / фото Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF
Варто відзначити, що про затримання підозрюваного і його зв'язок з Україною повідомляють російські пропагандисти. А однозначно вірити їм під час війни проти України теж не варто.