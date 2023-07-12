У Росії заявили про затримання вбивці окупанта Ржицького: ним нібито є український каратист

Російські правоохоронці переконують, що "затримали" підозрюваного у вбивстві окупанта Станіслава Ржицького, якого застрелили під час ранкової пробіжки в Краснодарі.

Станіслава Ржицького застрелили вранці 10 липня, коли він вийшов на пробіжку. За даними російських ЗМІ, в нього випустили декілька куль. Хоча зі сторони росіян і в цьому випадку не обійшлося без курйозів, адже слідчим та експертам довелося повертатися на місце вбивства, щоб знайти кулі.

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Саме Ржицький був командиром підводного човна "Краснодар", з якого Росія завдавала ракетних атак по мирних містах України. Зокрема, саме з цього човна атакували Вінницю 14 липня 2022 року. Тоді ракетний удар по центру міста забрав життя 27 людей. Самого Ржицького "прибрали" вранці 10 липня.

Після вбивства Ржицького, в Росії опублікували фото ймовірного вбивці. А вже після цього заявили і про його затримання.

Ввечері 11 липня в Росії заявили про затримання ймовірного підозрюваного у вбивстві Ржицького. І пропагандисти навіть опублікували відео, як спецпризначенці вриваються до будинку, де і затримують чоловіка.

Згодом російські ЗМІ заявили, що це Сергій Денисенко, 1959 року народження. І нібито під час затримання в нього виявили пістолет з глушником, з якого, ймовірно, і застрелили російського окупанта.

Вже після цього в Росії почали "розкручувати український слід". Нібито затриманий народився в Сумах. І очолював федерацію карате України.

Людина з таким іменем та прізвищем і справді є серед українських каратистів. Він очолював Федерацію Шотокан Карате-до України SKIF. І в серпні 2022 року навіть успішно здав на 8 - Дан. А до цього в липні 2022 року брав участь у чемпіонаті Європи з карате.



Сергій Денисенко / фото Ukrainian Shotokan Karate-Do Federation SKIF

Варто відзначити, що про затримання підозрюваного і його зв'язок з Україною повідомляють російські пропагандисти. А однозначно вірити їм під час війни проти України теж не варто.