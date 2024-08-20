Пробите нове дно: Ломаченко погрожує "наслідками" через заборону УПЦ МП

Відомий український боксер продовжує діяти в інтересах ворога України та сіяти російську пропаганду. Ломаченко знову розкритикував Верховну Раду за намагання заборонити УПЦ МП.

Український боксер Василь Ломаченко продовжує ганьбити свою репутацію. Чемпіон світу за версією IBF та IBO потрапив у чергову скандальну ситуацію через релігійну тему.

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Василь відомий своєю прихильністю УПЦ МП, яка відома своїми проросійськими поглядами. Через це організацію збираються заборонити у Верховній Раді України. Відповідний законопроєкт нині узгоджують народні депутати.

Ця перспектива вкрай засмучує Ломаченка, який використовує власні соцмережі для релігійної пропаганди та захисту проросійської організації. Василь розмістив черговий ганебний допис про УПЦ МП із зображенням українського парламенту.

Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися… Мир усім,

– написав боксер.



Пост Василя Ломаченка про УПЦ МП в сторіз / інстаграм боксера

Звісно, Ломаченко при цьому впустив приставку "МП" (московський патріархат), яка вказує на належність організації до Росії. При цьому Василь поділився відео одного з блогерів, який процитував Євангеліє від Матвія.

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Раніше боксер не раз відзначався антиукраїнською позицією. Ломаченко порівнював керівництво нашої держави із нацистською Німеччиною, ігнорував вину Росії у війні та заблокував свою сторінку в інстаграм для користувачів з України.