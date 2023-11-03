Брату Сергія Бубки повідомили про підозру через торгівлю пальним із терористами: деталі скандалу

Василя Бубку звинувачують у співпраці із окупантами через компанію "Монблан". З 2014 року вона була зареєстрована у Волновасі, але цього року з'явилась у реєстрі РФ.

Торік Національний олімпійський комітет України залишив Сергій Бубка. Відомий легкоатлет очолював організацію незмінно з 2005 року.

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Підозра брату Бубки

З початком повномасштабної війни Бубка не раз потрапляв у скандали, де його ловили на не дуже патріотичних вчинках. Сергій втік закордон та більше місяця мовчав про напад Росії.

А коли вже треба було щось казати, почав відхрещуватись загальними словами та уникати звинувачень Росії в геноциді. Ба більше, Бубку звинуватили в торгівлі з окупантами через його брата Василя, який знаходиться в Донецьку.

Ця історія отримала продовження. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру Василю Бубці, звинувативши у колабораційній діяності та сприянні терористичній організації.

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У чому звинувачують Бубку

Розслідування оприлюднило інформацію, що Сергію та Василю Бубці належить компанія "Монблан" продає пальне терористам, працюючи на окупованих територіях. У 2023-му фірму зареєстрували в російському реєстрі юридичних осіб.

Сам же Сергій заявляв, що не має жодного бізнесу в Росії та на окупованих територіях, а розслідування назвав кампанією зі знищення його репутації. При цьому Бубка залишається членом НОК України, тоді як президентом був обраний його друг Вадим Гутцайт.