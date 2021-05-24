Вашингтон з поразки стартував у першому матчі плей-офф у кар'єрі Леня: відео

Вашингтон 23 травня зіграв перший матч плей-офф проти Філадельфії. Клуб Олексія Леня поступився супернику.

Філадельфія – Вашингтон 125:118 (27:28, 34:34, 38:31, 26:25)

Вашингтон з поразки розпочав плей-офф. Лише у першій чверті гостям вдалось піти з майданчика переможцями. У другій команди розписали мирову. А от дві наступні були на користь Філадельфії.

Цікаво Олексій Лень вперше зіграє у плей-офф НБА: шлях гравця до омріяних матчів

Свій час у футболці Вашингтона отримав український центровий Олексій Лень. Баскетболіст провів на паркеті 16 хвилин 11 секунд. За цей час він набрав 16 очок та зробив 3 підбирання. Також запам'ятався однією втратою м'яча та 3 персональними фолами.

Перший поєдинок плей-офф у кар'єрі Леня видався невдалим для команди. Але українець продемонстрував хорошу гру. До цього матчу у цьому сезоні український центровий відіграв 57 матчів за Вашингтон, у 40 з яких виходив у стартовій п'ятірці. Середня статистика українця у складі клубу склала 7.1 очка та 4.4 підбирання за майже 16 хвилин на майданчику.

Наступна зустріч між цими клубами відбудеться 27 травня. Господарем знову буде Філадельфія.

Філадельфія – Вашингтон відеоогляд