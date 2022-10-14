Такі матчі забирають дуже багато нервових клітин, – тренер Дніпра-1 про перемогу над Вадуцем

Дніпро-1 на останніх хвилинах матчу виборов перемогу у ліхтенштейнського Вадуца у 4-мц турі Ліги конференцій.

Артем Довбик на останніх хвилинах матчу приніс команді омріяний гол. Український форвард на 91-й хвилині вистрибнув назустріч навісній передачі від Володимира Танчика та пробив головою повз голкіпера.

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Кучер: Вадуц – агресивна команда

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер прокоментував звитягу своїх підопічних.

"Важка гра, звичайно, вийшла. У першому таймі все непогано виходило до забитого голу. Але швидко пропустили. У другому таймі було занадто багато браку, особливо при виході з оборони. Дуже часто обрізалися, і через це було багато моментів біля наших воріт. Вадуц – агресивна команда, і вона дуже добре зіграла. В них були моменти, але ми забили дуже потрібний гол, здобули результат, завоювали три очки.

Це дуже тішить, адже залишаємось конкурентоздатними у турнірній боротьбі. Звичайно, ще розберемо цей матч, поговоримо з гравцями. Була важка гра, хлопці втомилися. Ми багато часу проводимо у дорозі, не завжди встигаємо як слід відновлюватися, через що накопичується втома. А через два дні в нас знову гра, тож будемо готуватися далі", – сказав Кучер.

У іншому матчі групи E Аполлон мінімально переміг АЗ – 1:0

Ми все розуміли. Але це футбол, є результат, і це на даний момент – найголовніше. Такі матчі забирають дуже багато нервових клітин, але переможна розв’язка надає нових сил, емоційно дуже позитивно впливає. Тому особливо тішить, що змогли забити та перемогти,

– зазначив тренер.

Багато українців підтримали Дніпро-1 на трибунах. Кучер вдячний фанатам, які прийшли підтримати його підопічних.

"Звичайно, дуже приємно було побачити стільки вболівальників, які нас підтримували. Ми їх чули та бачили, що надавало сил. Добре, що вдалося перемогти та віддячити їм за таку палку підтримку. Велика їм подяка!" – додав фахівець.

У наступному турі групового раунду підопічну Кучера зустрінуться з кіпрським Аполлоном. Гра відбудеться 27 жовтня. Актуальне турнірне становище у квартеті: АЗ – 9 очок, Дніпро-1 – 7, Аполлон – 4, Вадуц – 2.