Пресконференція тренера Дніпра-1 скасована: ЗМІ дивно проігнорували Кучера перед матчем ЛК

У четвер, 13 жовтня, Дніпро-1 зіграє на виїзді проти Вадуца у 4-му турі групового раунду Ліги конференцій-2022/2023. Перед поєдинком повинна була відбутись традиційна пресконференція головного тренера дніпрян Олександра Кучера.

Однак Олександр Кучер так і не поспілкувався з пресою та не відповів на їх запитання. А все через те, що запитань і не було, як і самих журналістів.

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Несподіваний вчинок журналістів

Жоден із представників ЗМІ не зацікавився передматчевою пресконференцією головного тренера Дніпра-1, тому через їх відсутність традиційне спілкування було скасоване.

Тому, щоб не залишатись без коментаря Кучера, поспілкувалась із ним пресслужба самого українського клубу.

Наставник відзначив суперника, у якого хороша та агресивна команда, яка робить ставку на стандарти та контратаки. Тренера Дніпра-1 зізнався, що його підопічним складно готуватись до матчів на тлі поганих новин із України. Але футболісти зроблять усе від себе можливе, щоб потішити своїх уболівальників перемогою.

Це дуже непросто, адже усі стежать, розуміють та турбуються про рідних. Хлопці дуже хвилюються, але водночас будуть робити все можливе, аби у цей важкий час принести позитивні емоції. Впевнений, вони гратимуть із подвійною енергією, аби порадувати наших громадян,

– відповів Кучер.

Матч Ліги конференцій Вадуц – Дніпро-1 відбудеться 13 жовтня о 22:00.

Попередня гра цих команд закінчилась результативною мировою 2:2.