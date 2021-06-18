УЄФА відмовилася проводити турніри в Білорусі

УЄФА відмовився проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою. Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.

Всі змагання, заплановані на 2021 рік у Білорусі, будуть скасовані.

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Таким чином, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) висловив солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав в Білорусі.

Всі домашні ігри білоруські клуби повинні будуть проводити на нейтральному полі. Швидше за все, це торкнеться і національну збірну, а також інші збірні молодіжних вікових груп.

Що відбувається у Білорусі: останні новини

Станом на червень 2021 самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про начебто необхідність боротися із "ворогом із Заходу". Зокрема, політик заговорив про мобілізацію населення.

Тим часом лідери країн "Великої сімки" звернулися до режиму Лукашенка. Вони закликали самопроголошеного президента змінити курс політики та погодитись на проведення чесних президентських виборів.

Очільники країн G7 також наголосили, що стурбовані постійними нападами білоруської влади на права людини.