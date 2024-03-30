Хоче екстрадицію в Росію: шокуючі подробиці перебування зіркового футболіста в ув'язненні в ОАЕ
Джерело:De Telegraaf
Форвард московського Спартака Квінсі Промес у Нідерландах був засуджений на 7.5 років ув'язнення за 2 правопорушення. Його визнали причетним до контрабанди кокаїну, а також винним у нанесенні ножового поранення двоюрідному брату.
Він довгий час уникав відповідальності, переховуючись у Росії, де грав у місцевій Прем'єр-лізі. Проте його справи різко погіршилися на початку 2024 року, коли футболіста затримали в ОАЕ, де він перебував зі Спартаком на тренувальному зборі.
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Життя Промеса різко змінилося
Спочатку місцева влада призначила Промесу домашній арешт за те, що він залишив місце ДТП, а згодом його перевели під варту після запиту прокуратури Нідерландів на екстрадицію.
Наразі 32-річний футболіст перебуває в попередньому ув'язненні. З'явилися подробиці його утримання в дубайському центрі місця позбавлення волі:
- Квінсі Промес живе в камері, яка розрахована на шістьох осіб із трьома двоспальними ліжками, де ще сплять на підлозі до 20 осіб, серед яких чимало наркоманів.
- Охоронці повною мірою не стежать за порядком, тому зґвалтування молодих хлопців – це повсякденне явище.
- Тільки тричі на тиждень ув'язненим дозволяється виходити на свіже повітря.
- Їжа завжди однакова, без овочів та фруктів.
- У коридорі є телевізор, але у самій в'язниці холодно та шумно.
- Обов'язковою умовою є гоління голови. Будь-яке заперечення проти довжини волосся тягне за собою покарання для всього блоку.
- Футболісту не дозволяється приймати відвідувачів.
Зазначається, що Промес сподівається на екстрадицію в Росію. Таким чином він хоче уникнути суворого вироку, який чекає на нього в Нідерландах.
Росія вже звернулася до ОАЕ, нібито переслідуючи Квінсі за ймовірне ухилення від сплати податків. що, звісно ж, є менш серйозним звинуваченням та з великою долею ймовірності дозволить футболісту продовжити кар'єру в Спартаку.Довідка. У сезоні-2023/2024 Квінсі Промес провів 21 матч за Спартак у всіх турнірах, в яких забив 8 голів та віддав стільки ж асистів.