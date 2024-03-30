Хоче екстрадицію в Росію: шокуючі подробиці перебування зіркового футболіста в ув'язненні в ОАЕ

Форвард московського Спартака Квінсі Промес у Нідерландах був засуджений на 7.5 років ув'язнення за 2 правопорушення. Його визнали причетним до контрабанди кокаїну, а також винним у нанесенні ножового поранення двоюрідному брату.

Він довгий час уникав відповідальності, переховуючись у Росії, де грав у місцевій Прем'єр-лізі. Проте його справи різко погіршилися на початку 2024 року, коли футболіста затримали в ОАЕ, де він перебував зі Спартаком на тренувальному зборі.

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Життя Промеса різко змінилося

Спочатку місцева влада призначила Промесу домашній арешт за те, що він залишив місце ДТП, а згодом його перевели під варту після запиту прокуратури Нідерландів на екстрадицію.

Наразі 32-річний футболіст перебуває в попередньому ув'язненні. З'явилися подробиці його утримання в дубайському центрі місця позбавлення волі:

Квінсі Промес живе в камері, яка розрахована на шістьох осіб із трьома двоспальними ліжками, де ще сплять на підлозі до 20 осіб, серед яких чимало наркоманів.

Охоронці повною мірою не стежать за порядком, тому зґвалтування молодих хлопців – це повсякденне явище.

Тільки тричі на тиждень ув'язненим дозволяється виходити на свіже повітря.

Їжа завжди однакова, без овочів та фруктів.

У коридорі є телевізор, але у самій в'язниці холодно та шумно.

Обов'язковою умовою є гоління голови. Будь-яке заперечення проти довжини волосся тягне за собою покарання для всього блоку.

Футболісту не дозволяється приймати відвідувачів.

Зазначається, що Промес сподівається на екстрадицію в Росію. Таким чином він хоче уникнути суворого вироку, який чекає на нього в Нідерландах.

Росія вже звернулася до ОАЕ, нібито переслідуючи Квінсі за ймовірне ухилення від сплати податків. що, звісно ж, є менш серйозним звинуваченням та з великою долею ймовірності дозволить футболісту продовжити кар'єру в Спартаку.

. У сезоні-2023/2024 Квінсі Промес провів 21 матч за Спартак у всіх турнірах, в яких забив 8 голів та віддав стільки ж асистів.