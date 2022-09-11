Олександр Усик "зрадив" боксу заради благодійної мети: відео з події

Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги у реванші над Ентоні Джошуа. Український боксер на декілька годин змінив вид спорту.

Показав баскетбольні навички

Загарбники продовжують знищувати спортивну інфраструктуру України. Під ворожий обстріл потрапив спортивний зал "Авангард".Зусиллями волонтерів та усіх небайдужих вдалось прибрати зал перед початком сезону. Хоча приховати усі наслідки просто наразі неможливо, пише 24 канал.

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Тому було прийнято провести благодійний матч за участі зірок не лише спорту. Зібрані кошти підуть на реконструкції спортивного комплексу.

Окрім Олександра Усика на баскетбольний майданчик вийшли міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт, колишній захисник київського Динамо та збірної України Владислав Ващук, телеведучий Андрій Бєдняков, стендап-комік Марк Куцевалов та відомі у минулому баскетболісти – Ігор Харченко, Дмитро Корабльов та Олександр Лохманчук.



Зірковий склад учасників благодійного матчу / Фото з інстаграму боксера

Усик показав свої баскетбольні навички. Адже його футбольні якості ми вже бачили у футболці першолігового житомирського Полісся.

Як бачимо на відео, що Олександр добре зміг би скласти конкуренцію професійним баскетболістам.

Усик взяв участь у благодійному матчі: дивіться відео

Нагадаємо, що Усик, як і обіцяв, повернувся в Україну після реваншу з Ентоні Джошуа. Український боксер зумів захистити чемпіонські титули, вигравши за роздільним рішенням суддів.

Також Олександр побував у Житомирі, де відвідав матч не чужого для нього футбольного клубу Полісся. 11 вересня житомирська команда приймала Яруд (Маріуполь).