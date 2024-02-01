У лісі ніколи не побачиш товстого вовка, – Усик оцінив різницю у габаритах із Ф'юрі

Вже 17 лютого поціновувачі битви на рингу спостерігатимуть за довгоочікуваним поєдинком Олександра Усика проти Тайсона Ф’юрі. А поки, спортсмени підігрівають інтерес публіки до майбутнього бою своїми висловами.

Олександр Усик не приховує, що дуже хотів поєдинку. Ба більше, за словами спортсмена, цієї битви жадав бокс: "Це дає мені більше мотивації, знаючи, що світ боксу хоче, щоб я переміг".

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Усик заявив, що важкість у бою з Ф’юрі для нього не головне

При цьому Усик переконаний, що для перемоги йому не потрібно бути важким, а слід проявити кмітливість та швидкість.

У лісі ніколи не побачиш товстого вовка,

– додав боксер із України.

Пригадаємо, що на початку січня Ф’юрі вкотре у соцмережах звернувся із гучними коментарями до українця. Цього разу боксер назвав Усика "Циганським королем", а також сказав у відео: "Великий біговий день у довбаному Моркамі. Це було легко. Я розмажу обличчя кролика Усика. Нікчемний шматок лайна".

Відзначимо, що поєдинок за абсолют відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Є багато думок навколо переможця двобою Усик – Ф'юрі, але все визначиться лише на ринзі 17 лютого.

У контракті є опція реваншу. Олександр запевняв, що дасть Ф'юрі другий шанс, якщо переможе його у першому бою.

Натомість Тайсон впевнений у своїй перемозі. Однак після поєдинку проти Френсіса Нганну прихильники боксу не такі впевнені у звитязі британця, який ледь не програв колишньому чемпіону UFC.

Олександр Усик володар титулів WBO, WBA, IBO та IBF. Тайсон Ф’юрі здобувач титулу WBC у хевівейті. Переможець бою Усик – Ф’юрі стане першим в історії боксером-чемпіоном у хевівейті, який володітиме аж чотирма головними титулами.