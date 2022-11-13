Бій Усика проти Ф’юрі під загрозою зриву: IBF нав’язує українцю обов’язковий захист титулу

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті може бути відтерміновано на невизначений строк. В справу втрутилась міжнародна боксерська федерація IBF.

Несподіваний претендент

Чемпіон WBA/IBF/WBO/IBO у надважкій вазі Олександр Усик отримав від IBF вказівку розпочати переговори про обов'язковий захист титулу проти претендента номер один Філіпа Хрговича. Представники боксерів отримали офіційні листи від федерації.

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Це підтвердив промоутер хорватського боксера Едді Гірн.

Ми отримали звістку про те, що Усику призначили наступний бій з Філіпом Хрговичем. Він - його обов'язковий претендент. Ми вже зробили запит щодо негайного проведення промоутерських торгів на цей бій. Він стане наступним суперником Усика,– підтвердив Гірн.

У разі швидкого підписання контракту із хорватом, поєдинок за звання абсолютного чемпіона може бути відкладений у довгу шухляду.

Проте ситуація не є безнадійною. Представники Усика можуть домовитися про відтермінування бою, звичайно за грошову компенсацію. Також українець може відмовитись від поєдинку із Хрговичем, але тоді він втратить пояс IBF і не зможе претендувати на звання абсолютного чемпіона.

Що відомо про Філіпа Хрговича