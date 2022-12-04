Дуже гарний спаринг, – Усик іронічно оцінив бій Ф'юрі - Чісора

Український боксер Олександр Усик відвідав у Лондоні поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори. Своїми враженнями від бою наш спортсмен поділився з представниками ЗМІ.

Чемпіон WBA, WBO та IBF Олександр Усик у ролі глядача оцінив свого майбутнього суперника у боротьбі за звання абсолюту. Проте бій у Лондоні не справив сильного враження на українця.

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В інтерв'ю британським ЗМІ Усик розповів, де він хотів би провести свій наступний поєдинок.

"Із задоволенням приїду до Лондона провести бій, у мене тут багато фанатів, але поки що ніхто не знає, де буде наступний поєдинок" – зазначив український чемпіон.

Щодо самого бою Ф'юрі з Чісорою, то на думку Усика, це був звичайний тренувальний бій.

Що думаю про бій Ф'юрі з Чісорою? Нічого, це був спаринг, дуже гарний спаринг. Хочу наступний бій із Ф'юрі. Весь світ цього хоче, і всі люди хотіли б побачити цей поєдинок,

– сказав Усик.

Нагадаємо, бій Ф'юрі – Чісора відбувся 3 грудня у Лондоні. Рефері зупинив поєдинок наприкінці 10-го раунду, через значну перевагу чемпіона WBC.