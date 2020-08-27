Колишній абсолютний чемпіон важкій ваговій категорії Олександр Усик (17-0, 13 КО) став почесним гостем на Міжнародній матчевій зустрічі між збірними боксерів України, Вірменії та Болгарії у віковій категорії до 18 років.

Також боксер зустрівся та поспілкувався з мером міста, в якому проходив захід – Харкова, Геннадієм Кернесом. Про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі, пише Xsport.

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"Саша приїхав до Харкова ще 23 серпня, на міжнародний турнір з боксу. Тоді ж відкрили і Міську федерацію боксу. Усик каже, що любить приїжджати до Харкова не тільки тому, що знає моє особисте бажання і прагнення розвивати і популяризувати спорт серед харків'ян, а й тому, що щиро вважає Харків найкращим містом країни", – йдеться у повдомленні.



Олександр Усик зустрівся з Геннадієм Кернесом / Фото: Telegram

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