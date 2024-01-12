Промоутер Джошуа розповів за кого вболіватиме у поєдинку Усик – Ф'юрі
Джерело:Boxing News
Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, поділився думками щодо поєдинку Усик – Ф'юрі. Він розповів за кого вболіватиме.
Едді Хірн не на боці українського боксера. Він хоче аби абсолютним чемпіоном став Тайсон Ф'юрі.
Дивіться також "Переграє та переб'є": українець, який перемагав Ф'юрі в юності, дав прогноз на бій за абсолют
Промоутер Джошуа не на боці українця
Зокрема, він пояснив, що хоче перемоги Ф'юрі, аби потім Ентоні вийшов з ним на ринг.
"Уявіть, якщо Джошуа нокаутує Нганну, а Ф’юрі здобуде перемогу у бою з Усиком. Після цього поєдинок Ей Джея з Тайсоном буде просто на блюдці – це найбільший бій в історії боксу.
Тому я хочу, щоб Ф’юрі здобув перемогу. Насправді я люблю Усика і дуже його поважаю, але заради Ентоні я хочу, щоб Тайсон переміг у цьому поєдинку. Я хочу, щоб Ф’юрі став абсолютним чемпіоном", – сказав Хірн.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
- Поєдинок між Усиком та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
- Бій мав відбутися 23 грудня, однак його перенесли, бо Тайсон потребував більше часу для підготовки після поєдинку з Френсісом Нганну, який відбувся наприкінці жовтня.
- Андеркарт бою Усик – Ф'юрі включатиме два поєдинки. Перший бій – між чемпіоном світу IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною з Уельсу та чемпіоном за версією IBO Ентоні Какаче з Північної Ірландії. Другий бій – між росіянином Сергієм Ковальовим та непереможним шведом Робіном Сафаром.