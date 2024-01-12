Промоутер Джошуа розповів за кого вболіватиме у поєдинку Усик – Ф'юрі

Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, поділився думками щодо поєдинку Усик – Ф'юрі. Він розповів за кого вболіватиме.

Едді Хірн не на боці українського боксера. Він хоче аби абсолютним чемпіоном став Тайсон Ф'юрі.

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Промоутер Джошуа не на боці українця

Зокрема, він пояснив, що хоче перемоги Ф'юрі, аби потім Ентоні вийшов з ним на ринг.

"Уявіть, якщо Джошуа нокаутує Нганну, а Ф’юрі здобуде перемогу у бою з Усиком. Після цього поєдинок Ей Джея з Тайсоном буде просто на блюдці – це найбільший бій в історії боксу.

Тому я хочу, щоб Ф’юрі здобув перемогу. Насправді я люблю Усика і дуже його поважаю, але заради Ентоні я хочу, щоб Тайсон переміг у цьому поєдинку. Я хочу, щоб Ф’юрі став абсолютним чемпіоном", – сказав Хірн.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі