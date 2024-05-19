Наш козак йде за поясом Ф'юрі: відео ефектного виходу Усика на ринг

Олександр Усик збирається відібрати у Тайсона Ф'юрі останній чемпіонський пояс у надважкій вазі. Принаймні під час виходу на ринг українець показав серйозний настрій.

У Саудівській Аравії в ніч проти 19 травня триває великий вечір боксу. Головною подією шоу стане бій за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, пише 24 Канал.

Слідкуйте з нами Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Усик в ринзі

Боксери вже готові до бою та з'явились на ринг. Українець вразив яскравим виходом під пісню "Браття" Василя Жадана. Українець приміряв на себе козацьке вбрання, яке стилізоване під футбольний клуб Полісся.

Відео виходу Усика на ринг:

Бій за чотири пояси

Нагадаємо, що світовий бокс дізнається першого за 25 років абсолютного чемпіона світу. Останнім у 1999 році став британець Леннокс Льюїс, який у титульному бою здолав Евандера Холіфілда.

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Наразі Усик є чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF, тоді як Ф'юрі володіє поясом WBC. Кожен із претендентів досі не програв жодного бою на професійному рівні.

Тайсону вдалось виграти 34 зустрічі з 35-ти, один із боїв англієць звів до нічиєї. Натомість Олександр виграв кожен зі свого 21-го бою в кар'єрі. Останній раз українець був на ринзі у серпні минулого року, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у дев'ятому раунді.