Організатори бою Усик – Ф'юрі випустили офіційний саундтрек до поєдинку: ефектне відео

Компанія Queensberry Promotions опублікувала крутий ролик до зустрічі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Він виконаний у стилі аніме.

Вже в середині травня в Саудівській Аравії відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Українець Олександр Усик буде протистояти британцю Тайсону Ф'юрі.

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Ефектний саундтрек до бою

Організатори бою компанія Queensberry Promotions вкладають чималі кошти у рекламу поєдинку. Вони випустили вже кілька промороликів.

Тепер же організатори зробили офіційний саундтрек до зустрічі між Усиком та Ф'юрі. Він представлений у вигляді відеоролика в стилі аніме та названий "Ring Of Fire".

Відео саундтреку до бою Усик – Ф'юрі:

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Нагадаємо, що зустріч відбудеться 18 травня у Ер-Ріяді. Бій мав відбутися ще у лютому, але Тайсон отримав розсічення на тренуванні, через що зустріч перенесли.

Наразі Усик та Ф'юрі не програли досі жодного поєдинку на професійному рівні. Олександр виграв кожен з 21-го свою бою, тоді як на рахунку британця – 34 перемога та одна нічия у 35-ти зустрічах.