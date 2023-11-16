Усі дізнаються фінальну дату бою Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція пресконференції

У четвер, 16 листопада, відбудеться пресконференція на стадіон "Вемблі" у Лондоні. На цьому заході офіційно оголосять фінальну дату поєдинку за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Цієї пресконференції чекають не лише Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі, а й усі прихильники боксу. Пряму трансляцію офіційного заходу із Лондона можна буде переглянути прямо на сайті 24 Каналу.

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Оголосять фінальну дату "бою століття"

Напередодні цієї події український чемпіон світу поспілкувався із пресою. Журналістів цікавили переважно питання, які стосуються його суперника – Тайсона Ф'юрі, який записав відеозвернення, але сам не приїхав. На відміну від Усика.

Олександр не знає, чи можна такий вчинок британця розцінювати, як боягузливий. Тому не став відповідати на усі запитання про "Циганського короля".

Очікується, що на пресконференції підтвердять, що "бій століття" відбудеться 17 лютого 2024 року у Саудівській Аравії. Хоча раніше у ЗМІ були інші дати поєдинку Усик – Ф'юрі – 23 грудня 2023-го, початок лютого та березня нового 2024-го року.

Початок пресконференції о 20:00 (за київським часом).

Усик – Ф'юрі: пряма трансляція пресконференції

Нагадаємо, що на кону бою Усик – Ф'юрі стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Для цього Олександру потрібно перемогти "Жадібне пузо", яке володіє поясом WBC, якого так бракує українцю.

Тайсон розкидається зухвалими заявами про свою перемогу над Олександром, але, як буде насправді, усі побачать лише на ринзі.