Усик піднявся до Ф'юрі після бою – боксери провели запальну дуель поглядів: фото та відео

Український боксер Олександр Усик був присутній на бою Тайсона Ф'юрі проти Дерека Чісори. А після бою піднявся до свого потенційного майбутнього суперника.

Тайсон Ф'юрі володіє чемпіонським поясом за версією WBC, якого не вистачає Усику до звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. 3 грудня 2022 року Ф'юрі провів бій проти Дерека Чісори, який закінчився ще в десятому раунді. На цьому бою був присутній і сам Усик.

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Після бою в Ф'юрі спитали щодо можливості проведення бою проти Усика. Тож британський боксер викликав Усика на ринг. Українець піднявся, але за канати не заходив. Весь цей час Ф'юрі продовжував поводилися надзвичайно зухвало, використовуючи ненормативну лексику. При цьому кричав він в обличчя Усику, тримаючи перед собою мікрофон.

Усик весь цей час проявляв терпіння, і на безглузді закиди зі сторони Ф'юрі не відповідав. Тож згодом британець навіть на деякий час замовк, зрозумівши, що в такий спосіб не вдасться розізлити Усика.

Тоді ж поруч опинився ще один боксер Джо Джойс. І Ф'юрі заявив, що якщо Усик не захоче з ним битися, то він буде битися з Джойсом.