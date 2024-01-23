Останній абсолют у боксі: кривдник Кличка особисто відвідає мегафайт Усик – Ф'юрі

Леннокс Льюїс вирішив наживо побачити бій за звання нового абсолютного чемпіона. Саме американець був останнім, хто носив це звання у надважкій вазі.

Менше ніж за місяць в Саудівській Аравії відбудеться найбільш очікуваний бій останніх часів. У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу зустрінуться Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

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Недивно, що бій привертає до себе чимало уваги серед боксерської спільноти. Тому очікувано подивитись на зустріч вживу приїде чимало відомих постатей.

Вже відомо, що в Ер-Ріяд на бій завітає колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс. Саме американець є поки останній абсолютом у надважкій вазі, він заволодів всіма поясами у 1999 році після перемоги над Евандером Холіфілдом.

Льюїс буде почесним гостем та представлятиме Всесвітню боксерську раду (WBC). Нагадаємо, що у 2003 році Леннокс здобув перемогу над Віталієм Кличком технічним нокаутом у шостому раунді, після чого завершив кар'єру.

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Нагадаємо, шо Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO та IBF. За свою професійну кар'єру українець виграв всі 21 поєдинок, з яких 14 – нокаутом.

Що ж стосується Тайсона Ф'юрі, то британець є чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі. "Циганський король" виграв 34 з 35-ти зустрічей за кар'єру. Також у 2018 році Ф'юрі зіграв внічию проти Деонтея Вайлдера.